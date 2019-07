Choc a Teggiano, vitello morto gettato in un terreno agricolo

Ancora un animale morto abbandonato in provincia di Salerno. Nella giornata di ieri, infatti, è stata rinvenuta la carcassa di un vitello in via Buco Vecchio a Teggiano.

Le indagini

E’ molto probabile che il proprietario, dopo il decesso, lo abbia trasportato nella zona, particolarmente isolata, dove, successivamente, lo ha gettato in un fondo agricolo. Sul posto sono giunti i vigili urbani che hanno sequestrato l’area ed informato gli uffici comunali. Nelle prossime ore, al termine delle procedure di rito, l’animale sarà rimosso.