I furbetti della ZTL: il Comune di Salerno piazza altre telecamere

Lotta ai furbetti della Ztl. Il Comune di Salerno ha deciso di piazzare più telecamere ai varchi d'ingresso per scoraggiare i trasgressori. "Ci sono i cafoni per il conferimento dei rifiuti ed i cafoni per la sosta irregolare ed i transiti in aree non autorizzate - ha detto il sindaco Enzo Napoli -. Implementeremo il numero di telecamere ai varchi d'ingresso, così la multa arriverà in automatico"

Le criticità

La prima a via Conforti, all'altezza della Banca d'Italia: "Varco violato con consuetudine ed entusiasmo", ha detto il primo cittadino. Ulteriori difficoltà a via Porta Elina e nei pressi di Brancaccio, poi a Piazza Portanova. "Faremo in modo - ha concluso il sindaco - che il centro storico di Salerno sia ulteriormente monitorato. Ne ho già parlato con l'assessore alla mobilità, Mimmo De Maio".