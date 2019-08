Telecamere a Salerno, manca l'ok del Ministero dei Trasporti

"La sicurezza è una priorità e le telecamere, occhio sempre spalancato sulla vita della città, sono diventate una necessità". Alle parole del sindaco di Salerno, Enzo Napoli, sono seguiti i fatti: le prime telecamere sono state installate dall'amministrazione comunale. C'è però un intoppo.

I paletti della burocrazia

Sono state posizionate le prime telecamere ma occorre il via libera del Ministero dei trasporti per proseguire. I lavori al momento sono bloccati - scrive il quotidiano Il Mattino oggi in edicola - e l'attuale crisi di governo non favorisce un'accelerazione.