Nocera Superiore, installate le telecamere di videosorveglianza in via Russo

Il piano di riqualificazione di via Russo, a Nocera Superiore, aggiunge un altro tassello importante nella roadmap verso il suo completamento grazie all’installazione delle telecamere di videosorveglianza

La videosorveglianza

Le telecamere, collegate con la centrale operativa del Comando di Polizia Locale, sono in corso d’installazione e rientrano nell’intervento di riqualificazione urbana che ha riguarda proprio la centralissima arteria cittadina. “Le telecamere danno alla strada una completezza d’arredo urbano accompagnato anche dalle nuove panchine in acciaio che abbiamo allocato, ma soprattutto accrescono il livello di sicurezza urbana della città – dichiara il sindaco Giovanni Maria Cuofano – Via Russo è una delle arterie più trafficate ed è un’asse viario sul quale insistono molte attività commerciali. Il sistema di videosorveglianza sarà un supporto visivo importante sul quale contare per monitorare la vita urbana e, ovviamente, l’eventuale verificarsi di reati”. Gli occhi elettronici saranno dislocati lungo via Russo così come previsto dal progetto di riqualificazione iniziato con la sistemazione di tutto il tracciato elettrico, il rifacimento dei marciapiedi e l’allocazione di una nuova pubblica illuminazione a led.

La viabilità

Per quanto riguarda la viabilità lungo l’arteria (oggi a senso unico sino all’incrocio con la scuola Marco Polo), si tratta di una modalità sperimentale che sarà tema di valutazione e confronto a completamento dell’intero progetto, ovvero con la riqualificazione della Piazza Marco Polo che rappresenta l’ultimo step. “Con i lavori alle fogne su via Uscioli – aggiunte il primo cittadino - gli altri in corso su via Gloria per la pubblica illuminazione, quelli che hanno riguardato via Pizzone con la sistemazione del sottopasso e subito dopo l’intervento di riqualificazione alla piazza Marco Polo, come concordato con le associazioni di categoria e con i commercianti, avremo modo di confrontarci e condividere la migliore soluzione possibile sotto il profilo viario” conclude Cuofano.