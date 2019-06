Smarrisce il telefono con le foto del figlio morto: mamma disperata chiede aiuto

Smarrisce il telefonino con le foto del figlio morto. E' disperato l'appello di una mamma che interroga il web, tappezza di messaggi la bacheca dei social per riavere quanto la lega ancora ai propri affetti più cari.

I fatti

Tutto è accaduto in località Croce. Si tratta di un Samsung A5, colore nero. Dietro alla cover del telefonino c'è la foto del figliooetto morto, che la signora autorizza a pubblicare.

L'appello accorato

"Non è per una mera questione di valore economico - spiega la signora, disperata - ma ci sono le foto di mio figlio che non c'è più". Si tratta del piccolo Alessandro Farina, il tredicenne di Pellezzano deceduto il 27 dicembre 2017 per edema cerebrale e polmonare, scaturito da una grave forma di chetoacidosi diabetica. In poche ore, tutti hanno condiviso il suo messaggio accorato, da ogni parte d'Italia e del mondo, anche dal Giappone.