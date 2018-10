Tempesta di fulmini in Costiera: la forza della natura in pochi scatti

Non solo ingenti danni e, purtroppo, veri e propri drammi provocati dal maltempo. La bufera che ieri si è abbattuta sul salernitano, ha dato vita anche a scene surreali, nel nostro territorio e, in particolare, in Costiera.

La forza della tempesta

Mentre ad Amalfi la forza delle onde ha travolto e trascinato una dozzina di auto in sosta nel parcheggio del molo foraneo, a Positano, una tempesta di fulmini ha lasciato tutti a bocca aperta, con saette piombate in mare per ben 3-4 volte in una frazione di secondo. Colpita l'isola dei Galli, come mostrano gli scatti di Fabio Fusco, il talentuoso fotografo che, anche questa volta, si è trovato al posto giusto nel momento giusto, immortalando immagini decisamente spettacolari. La furia del maltempo sul mare, nella gallery che segue.