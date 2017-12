Maltempo a Salerno e provincia: cedono un muro e un'impalcatura, il provvedimento del Comune

Tempesta con grandine e fortissime raffiche di vento a Salerno e provincia. Una mattinata di disagi, in particolare, in città: mare in burrasca ed improvvisi temporali, tra raggi di sole e nuvole, hanno causato non pochi danni. Inevitabili rallentamenti alla circolazione e Luci d'Artista a rischio, per iniziare. Tavolini e sedie di bar a terra per il vento, a Torrione, sul lato lungomare, nonchè rami finiti in strada e arbusti a rischio caduta. La zona del solarium, in piazza della Concordia, inoltre, è stata travolta dalle onde.

L'impalcatura caduta

A Mariconda, poi, parte di una impalcatura non ha retto alla tempesta ed è finita su un'auto, danneggiandola (foto in basso di Raffaele Cicalese ndr). Fortunatamente, in quel momento, nessuno stava percorrendo il tratto di strada interessato all'incidente. Sul posto, anche i carabinieri per i rilievi del caso.

Il provvedimento del Comune

A causa delle avverse condizioni meteo, in via precauzionale e per la sicurezza dei cittadini, intanto, il Comune di Salerno ha disposto la chiusura dei parchi, delle ville (tra cui la Villa Comunale) e del cimitero sul territorio cittadino. Rimarranno interdetti al pubblico fino al miglioramento delle condizioni meteo.

Disagi in Costiera

La nuova associazione di Protezione Civile "I Colibì" segnala, via Facebook, a Tramonti, il cedimento di un muro a secco prospiciente la Strada Provinciale 2 A, in via Casa Salsano. "Vi invitiamo a prestare attenzione nei pressi della SP 2A - Via Casa Salsano, a causa del crollo macera sulla carreggiata, direzione Chiunzi", hanno scritto i volontari. Per fortuna, al momento del cedimento non transitavano auto o persone.

Le motonavi annullate

Come riferisce l'Ansa, le compagnie Cartour e NewTTTLines rendono noto che a causa del peggioramento delle condizioni metereologiche previsto nelle prossime dodici ore nel Tirreno meridionale e centrale, le corse delle motonavi Florencia, Gamma e Delta delle 21,30, 23,45 e 2,30 sulle tratte Napoli- Catania, Catania-Napoli, Messina-Salerno e ritorno sono state annullate.