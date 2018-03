"Non voglio attendere, mia moglie è incinta": aggressione al Cup dell'Umberto I

Nuova aggressione al Cup dell'ospedale di Nocera. Un uomo, infatti, secondo quanto riporta Salerno Sanità, non voleva fare la fila per il Tiket perché la moglie, incinta, avrebbe dovuto avere la precedenza. Ha, quindi, iniziato a sferrare pugni nel vetro per poi sfondare la porta dell’ufficio e tentare di aggredire l’addetto dell'Umberto I.

Tensione

Una dipendente è finita in pronto soccorso per lo spavento. Sul posto, dunque, sono giunte le forze dell'ordine: accertamenti in corso.