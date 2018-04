Tensione sul bus: ubriaco avverte un malore, sul posto i sanitari e le forze dell'ordine

Tensione, ieri sera, sul bus numero 10 che collega Mercato San Severino a Salerno: a bordo vi era un uomo in stato di ebbrezza. Sul posto, in via Ferreria, a Baronissi, sono giunti i carabinieri e i sanitari, come riporta Zerottonove.

Il malore

L'uomo avrebbe accusato un malore, causando preoccupazione tra gli altri passeggeri, nonchè da parte dell’autista del mezzo. E' stato, dunque, soccorso dai sanitari de La Solidarietà e de Il Punto per accertamenti sullo stato di salute.