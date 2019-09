Tenta di appiccare un incendio a Laureana Cilento: arrestato un anziano

In manette, l'anziano sorpreso, ieri, ad appiccare un incendio a Laureana Cilento. L'uomo è finito agli arresti domiciliari, dopo essere stato beccato al confine con Perdifumo, in una zona collinare e ricca di vegetazione, con un accendino in mano.

L'intervento

I forestali hanno spento il fuoco e bloccato il 71enne che è finito nei guai. Il monitoraggio continua.