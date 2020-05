Montecorvino, tenta di strangolare la moglie con un maglione: arrestato

Dramma a Montecorvino Pugliano. Ieri sera, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato, C.C., un 30enne, pregiudicato e disoccupato che ha tentato di strangolare la moglie 28enne, con un maglione.

Il fatto

Dopo averla picchiata, con dei pugni, ha tentato il delitto. Grazie ad una segnalazione, immediato l'intervento dei militari: la donna è stata trasportata in ospedale, con ferite guaribili in 7 giorni, mentre l'uomo violento è stato condotto in carcere, a Fuorni.