Tenta il suicidio lanciandosi con l'auto in un dirupo: salvata ragazza a Polla

Dramma sfiorato, oggi pomeriggio, a Polla, dove una ragazza di 24 anni ha tentato il suicidio lanciandosi con la sua autovettura a forte velocità lungo una strada provinciale, finendo in una scarpata erbosa.

I soccorsi

Dopo una discesa di circa 80 metri, terminava la corsa andando ad impattare contro un albero, restando in bilico lungo il pendio. Sono subito state avviate le ricerche da parte dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina che, con la collaborazione di un elicottero del 7° Nec di Pontecagnano, sono riusciti a rintracciarla e metterla in salvo. La giovane è in buone condizioni di salute.