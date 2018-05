Clan De Feo, 27enne tentò di estorcere 5mila ad un negoziante: arrestato a Battipaglia

E' scattato l'arresto a Battipaglia, per N.S., 27enne del posto messo in manette dai carabinieri per scontare la pena definitiva di 3 anni di reclusione, e 3.333 euro di multa, per concorso in tentata estorsione aggravata dall’intimidazione del vincolo associativo, commessa sempre a Battipaglia il 12 luglio 2014. E', infatti, ritenuto dagli inquirenti vicino al clan camorristico De Feo.

L'arresto

Quel giorno i Carabinieri sottoposero il giovane a fermo, avendo raccolto nei suoi confronti chiari elementi di colpevolezza in merito al tentativo di estorcere, prima con richieste telefoniche anonime, successivamente con una bottiglia contenente liquido infiammabile lasciata davanti alla saracinesca d’ingresso, 5mila euro, a detta del richiedente, destinati ai carcerati. La vittima era il gestore del negozio Igiene e Bellezza. A seguito della sentenza di condanna, N.S. che si trovava libero, è stato trasferito al carcere di Fuorni.