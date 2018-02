Tentata estorsione in piazza Vittorio Veneto: denunciato un 28enne

Agenti della Questura di Salerno in azione, nella serata di ieri: è stato denunciato un cittadino di origine nord africane, M.A. 28enne, per tentata estorsione nei confronti di un’automobilista. I poliziotti della Sezione Volanti, alle ore 22.30 circa, sono intervenuti in piazza Vittorio Veneto, area antistante alla stazione ferroviaria di Salerno, dove una donna stava subendo le insistenze di uno straniero che pretendeva soldi affinché le venisse consentito di poter parcheggiare la sua auto.

L'intervento

Il tempestivo intervento degli agenti ha consentito di individuare la vittima del tentativo di estorsione, che ha fornito la descrizione dell’autore delle richieste subite. L’uomo è stato fermato dagli agenti e, risultato sprovvisto di documenti d’identità, accompagnato presso gli uffici della Questura. Dopo le procedure per risalire alla sua identità, è stato denunciato per tentata estorsione, dopo averne cristallizzato la condotta illecita grazie alla dettagliata denuncia della malcapitata automobilista che ha dichiarato di aver ricevuto la richiesta di denaro nonostante fosse all’interno dell’abitacolo della sua vettura.

Il fatto

Al netto rifiuto della donna, l’improvvisato parcheggiatore, con modi volgari le imponeva di andare via. La donna evidentemente spaventata ha contattato il numero unico d’emergenza riferendo quanto stava subendo, consentendo così l’immediata individuazione del soggetto molesto poi denunciato. I controlli in piazza Vittorio Veneto, prospiciente il centrale corso Vittorio Emanuele, dove si registra la continua e numerosa presenza di persone, vengono garantiti con assiduità dagli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale che, già nel pomeriggio, avevano denunciato in stato di libertà un cittadino di origine rumene L.V. perché inosservante al Divieto di ritorno nel Comune di Salerno.

Gli altri controlli

Sono stati effettuati, inoltre, controlli nella zona collinare di Salerno, per prevenire i furti in abitazioni, e in tale ambito è stato accompagnato presso gli uffici della sezione Volanti un cittadino polacco, sottoposto alle procedure di identificazione, che si aggirava tra le strade di Matierno.