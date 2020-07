Visita al pronto soccorso del Ruggi per un detenuto: tenta la fuga, bloccato

Ha tentato la fuga al pronto soccorso del Ruggi, ma è stato immediatamente bloccato. Un detenuto era stato portato in ospedale dopo aver simulato un malore con il via libera dei sanitari del penitenziario che avevano dato il nulla osta per gli accertamenti del caso. Nonostante abbia cercato di dileguarsi con forza e spintoni, gli agenti sono riusciti a bloccarlo. A riferirlo è il sindacato di polizia penitenziaria Osapp.

Parla Luigi Castaldo, vice segretario regionale Osapp Campania

"Il plauso va a quei colleghi che hanno saputo mantenere il controllo nello sventare l'evasione operando con attenta e scrupolosa vigilanza, senza lasciarsi distrarre dalle probabili situazioni patologiche del ristretto Inoltre il penitenziario di Salerno è stato già teatro di rivolte ed altri eventi critici con conseguenti perquisizioni straordinarie necessarie, alla luce delle tante segnalazioni dovute a un clima critico interno alla struttura".

E il segretario regionale Osapp Campania Vincenzo Palmieri incalza