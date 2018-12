Tentano di compiere una rapina: tre banditi messi in fuga da un 14enne

Paura, ieri sera, in via Piantito a Campagna, dove tre malviventi, incappucciati, sono entrati all’interno del cortile di un’abitazione per compiere una rapina. Soltanto che, mentre si accingevano ad entrare nella palazzina, sono stati sorpresi da un giovane di 14 anni. E così, spaventati dalla sua presenza, lo hanno spinto con violenza a terra per darsi alla fuga.

La denuncia

Il ragazzino, poco dopo, ha raccontato tutto ai familiari, che, preoccupati per l’accaduto, hanno allertato i carabinieri. Sono in corso le indagini per risalire all’identità dei tre banditi.