Angri: "Dammi i soldi o sparo", rapinatori feriscono la vittima e fuggono

Tentata rapina, questa mattina, nel salernitano: due malviventi sono entrati in azione nell’area esterna dell’Angri eco servizi, l’azienda comunale che gestisce la raccolta dei rifiuti.

Il fatto

Entrambi con i volti coperti da caschi integrali, i due hanno avvicinato un commerciante che aveva appena parcheggiato il suo furgone: uno dei rapinatori gli ha puntato una pistola contro, per farsi consegnare soldi. In quel momento, tuttavia, la vittima non aveva euro con sè. Così, i due delinquenti lo hanno colpito alla testa con il calcio della pistola e poi sono fuggiti. Si indaga.