Tentata rapina nell'autogrill sulla A3: agente ferito, un arresto

Polizia stradale di Angri in azione, alle 2.20 di questa notte, nell’ambito dei servizi di viabilità e di polizia giudiziaria disposti dal Compartimento Polizia Stradale per la Campania. Gli agenti hanno sventato un colpo ai danni degli addetti all’autogrill all’area di servizio Alfaterna nord, sull’A/3 NA-SA.

L'intervento

Mentre all’interno dell’esercizio erano presenti alcuni clienti, due malviventi con il viso coperto e armati di coltelli hanno fatto irruzione, creando il panico, e dirigendosi verso la cassa dietro il bancone. Immediatamente, gli operatori di Polizia della Sottosezione Autostradale sono intervenuti per bloccare i rapinatori ma uno di essi ha opposto resistenza continuando a brandire il coltello in maniera minacciosa anche verso la Polizia, per sfuggire. Ne è nata una colluttazione che ha consentito di fermare il rapinatore armato ma durante le fasi dell’arresto un agente è rimasto ferito in modo lieve alla mano sinistra dall’arma brandita dal malvivente.

L'arresto

Grazie alla professionalità e al coraggio di cui gli operatori hanno dato prova, è stato tratto in arresta per rapina aggravata, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, S.A., napoletano 45enne, pregiudicato, mentre il complice durante tali fasi concitate è riuscito a scappare.