Tentata rapina a Battipaglia: la vittima sferra un pugno al malvivente

Tentata rapina, ieri, a Battipaglia. Come ci segnalano alcuni lettori residenti in via Valsecchi, una donna, mentre usciva di casa, sarebbe stata avvicinata da un malvivente armato che avrebbe provato a scipparla. Ma la vittima non si sarebbe lasciata intimorire ed avrebbe reagito colpendo il ladro con un pugno e fuggendo via.

L'appello

Resta alta, ad ogni modo, la tensione per l'allarme sicurezza scattato nella zona che necessita di una più efficace illuminazione pubblica e di maggiori controlli, al fine di scoraggiare nuovi episodi di criminalità.