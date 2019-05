Tentata rapina ad Eboli, panettiere ferito alla testa: si indaga

Aggredito, ad Eboli, un noto panettiere, gestore di un negozio di alimentari a Santa Cecilia. Poco dopo le 21 l’uomo sarebbe stato colpito alla testa con un oggetto contudente, mentre stava chiudendo il suo esercizio commerciale.

Il fatto

Come riporta La Città, due persone lo avrebbero ferito, mentre una terza persona sarebbe rimasta in auto ad aspettarle. I tre sono fuggiti senza riuscire a rubare l’incasso. La vittima, dunque, è stata accompagnata in ospedale, per le cure del caso. Si indaga.