Tentata rapina in un mini-market del centro storico: caccia alla baby gang

Tensione nel centro storico di Salerno. Come riporta La Città, tre ragazzi, di cui due certamente minori, si sono introdotti nel mini-market del signor Helal, bengalese, nel vicolo che congiunge largo Dogana Regia a via dei Mercanti, intimando di consegnar loro i soldi dell’incasso.

Il fatto

Ma il signor Helal ha afferrato un bastone per difendersi: uno dei tre, a quel punto, avrebbe estratto una pistola, puntandola contro il negoziante che ha iniziato a urlare a squarciagola. Così, i tre sono fuggiti via, mentre tre bengalesi si stavano precipitando per aiutare il commerciante. Sul posto, sono arrivati i carabinieri: si indaga per risalire all'identità dei tre baby rapinatori.