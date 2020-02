Tentata rapina ad Agropoli: bloccato il responsabile, si indaga

Tentata rapina in una attività commerciale di via Salvo D’Acquisto, ad Agropoli, stamattina. Un giovane, impugnando una pistola giocattolo, si sarebbe introdotto nel negozio per mettere a segno il colpo ed è stato fermato e immobilizzato, come riporta Infocilento.

Il fermo

Sul posto, i carabinieri che hanno condotto in caserma il rapinatore per le procedure del caso: si indaga, dunque, anche per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.