Tentata rapina alle Poste di Baronissi: arrestato tossicodipendente

E’ stato arrestato l’uomo che, nella giornata di ieri, aveva rapinato il supermercato Conad di Baronissi portando via 800 euro dell’incasso. E' la stessa persona che, nella giornata di oggi, ha tentato di compiere una nuova rapina all’interno dell’ufficio postale. Ma, fortunatamente, è stato bloccato dalla Guardia di Finanza. Si tratta di un tossicodipendente residente proprio nella città della Valle dell’Irno.

I commenti

Sul suo arresto interviene anche il sindaco Gianfranco Valiante: “Bisogna serrare ancor più le forze in campo. Oggi l’evento delittuoso è stato sventato grazie alla presenza delle forze dell’ordine che pattugliavano il territorio. Ad episodi di criminalità sul territorio occorre dare risposte, come quelle di oggi, per dissuadere anche il minimo tentativo delinquenziale e garantire piena sicurezza ai cittadini”. Nei prossimi giorni saranno avviati i lavori comunali per l’implementazione e la ottimizzazione del sistema di videosorveglianza nei punti strategici del territorio comunale. “Il circuito – annuncia l’assessore alla sicurezza urbana Marco Picarone – sarà collegato alla centrale operativa della Polizia Municipale con monitoraggio continuo anche nelle ore notturne. Le immagini saranno quindi immediatamente a disposizione degli addetti alla Centrale e delle Forze dell’Ordine, che potranno rilevare, in tempo reale, eventuali non auspicati illeciti, abusi, atti criminali a danno della comunità”.