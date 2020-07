Sarno, tenta di rapinarlo puntandogli un coltello: la vittima lo colpisce e scappa

Attimi di tensione, ieri sera, ad Episcopio, a Sarno. Un ragazzino, infatti, dopo una serata con gli amici, stava facendo ritorno a casa, quando avrebbe subito un tentativo di rapina da parte di un extracomunitario. In via Pedagnali, lo straniero, con il volto coperto da un passamontagna, gli avrebbe puntato un'arma da taglio alla gola, per farsi consegnare il portafoglio.

L'appello

Ma la vittima, voltandosi di scatto, ha colpito con un pugno il malvivente, per poi fuggire. Il ragazzino ha raccontato tutto in famiglia per poi denunciare il fatto alle forze dell'ordine: chiesti maggiori controlli nella zona, dunque, per scongiurare nuovi pericolosi episodi delinquenziali.