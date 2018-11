Tentata rapina a Salerno: arrestato "lo scippatore seriale", le indagini

E' stato arrestato un pericoloso rapinatore, oggi, in città: i Carabinieri della Stazione di Salerno Principale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa per tentata rapina aggravata dal Gip presso il Tribunale di Napoli, per M.S. del 1976, pregiudicato di Salerno.

Le indagini

L'uomo, lo scorso 16 settembre, sul Corso Vittorio Emanuele, a bordo di uno scooter e travisato da casco, aveva tentato di rubare la borsa ad una 69enne del luogo, facendola cadere a terra e procurandole lesioni giudicate guaribili in 6 giorni dai sanitari dell'ospedale. I Carabinieri, grazie alla estrapolazione e alla visione di tutte le immagini degli impianti di videosorveglianza pubblici e privati della zona, sono riusciti a raccogliere incontestabili elementi di colpevolezza a carico di M.S., sottoponendo a sequestro, nel corso di una perquisizione locale presso la sua abitazione, alcuni indumenti utilizzati durante la tentata rapina. L’arrestato è stato poi condotto presso la casa circondariale di Salerno Fuorni.

Il precedente

L'uomo era già stato sottoposto agli arresti domiciliari, essendo stato tratto in arresto in flagranza di reato per un analogo episodio, avvenuto lo scorso 1° novembre a Salerno, in via Vinciprova, dove alla guida di uno scooter si era avvicinato a una 56enne, strattonandola e rubandole la borsa contenente un telefono cellulare, denaro ed effetti personali. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia, allertati mediante utenza d’emergenza 112, nel corso di tempestive ricerche, lo avevano fermato in via Salvo D’Acquisto, a bordo di un motorino risultato provento di furto, avvenuto nella stessa giornata a Salerno, ai danni di un 57enne del luogo, rinvenendogli indosso, nel corso di perquisizione personale, parte della refurtiva, restituita poi alla vittima.