Tentata rapina in un supermercato a Capaccio, l'autore si costituisce alla Polizia

Si è costituito dopo una settimana, l'autore della tentata rapina ai danni di un supermercato di Capaccio Paestum. Il 24enne del posto, infatti, si è recato presso il Commissariato di Battipaglia per ammettere i reati di furto, evasione e tentata rapina.

Il fatto

Il 3 gennaio si era introdotto in un market in località Laura, con il volto coperto e un coltello, ma poi qualcosa è andato storto ed è fuggito a mani vuote a bordo di un'auto rubata. Erano in corso gli accertamenti per individuarlo, ma il ragazzo ha deciso di costituirsi spontaneamente.