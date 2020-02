Tentata rapina in una tabaccheria a Salerno: bloccato uno straniero

Momenti di panico, ieri sera, in via Roma a Salerno, dove - riporta Il Mattino - uno straniero originario del Nord Africa ha fatto irruzione all’interno di una tabaccheria per mettere a segno una rapina. In pochi secondi ha minacciato il proprietario, anche strattonandolo, per farsi consegnare i soldi contenuti nella cassa.

L'inseguimento

A dare l’allarme ci hanno pensato alcuni passanti che hanno telefonato alle forze dell’ordine. E così sul posto sono giunti gli agenti della vicina Questura che, dopo aver ascoltato le testimonianze dei presenti, si sono subito messi sulle tracce dello straniero che, nel frattempo, si era dato alla fuga. Ora è in stato di fermo in attesa dell’identificazione e delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.