Agro, tentò di portar via una bimba all'uscita di scuola: nei guai un uomo

Identificato e denunciato l’uomo che qualche settimana fa tentò di portar via una bambina da scuola, spacciandosi per un suo parente. E' accusato di tentata sottrazione di minore: l’uomo, lo scorso novembre, si era spacciato per uno zio di un’alunna, con la piccola che frequenta una scuola elementare nell’agro nocerino sarnese.

L'identificazione

Grazie anche alle telecamere della videosorveglianza, ora è stato identificato. Come ricorda La Città, si presentò all’orario di uscita della scuola, chiedendo alla maestra di ritirare la bambina al posto dei genitori, ma quando la docente chiese un documento di riconoscimento, l'uomo fuggì. La Procura di Nocera Inferiore ne ha chiesto, già da giorni, l'arresto, ma il gip ha respinto la richiesta. Al momento, gli elementi raccolti contro di lui, non sarebbero sufficienti per giustificare l'arresto.