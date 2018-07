"Suo figlio ha subito un incidente, mi dia 1200 euro": tentata truffa ad Agropoli

Nuovo tentativo di truffa ai danni di anziani in Cilento. In particolare, nei giorni scorsi, un 81enne di Agropoli è stato contattato da un uomo qualificatosi come un avvocato che gli riferiva che il figlio era stato coinvolto in un incidente e che era detenuto in quanto sprovvisto di assicurazione. Per aiutare il malcapitato, sarebbero stati necessari 1200 euro, somma che un incaricato sarebbe andato a ritirare di lì a poco.

La truffa sventata

L’81enne in un primo momento ha creduto alla storia, poi ha contattato la nuora che, intuendo si trattasse di truffa, gli ha sconsigliato di dar retta a sconosciuti. Fortunatamente, l'anziano ha seguito il saggio consiglio e non ha aperto la porta a nessuno. Intanto, è stata presentata una denuncia alla stazione carabinieri di Agropoli: si indaga.