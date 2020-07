Tentata truffa presso l'Antica Caffetteria di Roccadaspide: interviene la Polizia Municipale

Prezioso intervento da parte del Comando della Polizia Municipale di Roccadaspide presso l’esercizio pubblico e la ricevitoria “Antica Caffetteria”. Proprio lì, infatti, cinque persone, tutte provenienti da Baronissi, avevano messo in atto una truffa pari a 350 euro: il titolare della ricevitoria ha allertato subito i vigili.

L'intervento

Immediato, l'intervento della Polizia Municipale che ha condotto i malintenzionati presso i suoi uffici per i conseguenti provvedimenti giudiziari. Il tentativo di truffa si è sviluppato attraverso una modalità già nota di ricarica di una postapay che, una volta effettuata, non è stata poi onorata attraverso il pagamento del relativo corrispettivo, a seguito dell’intervento degli altri complici che sono intervenuti successivamente sostenendo che la anziana non disponesse del contante necessario. Il monitoraggio anti-truffa continua.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.