Tentata truffa a Montesano: anziana non cade non tranello

Nuova tentata truffa in provincia di Salerno. Questa volta nel mirino dei malviventi - riporta Ondanews - è finita un’anziana residente a Montesano sulla Marcellana che, nelle ultime ore, ha ricevuto una telefonata da un finto avvocato.

La dinamica

L’uomo, fingendosi un amico del nipote, gli ha riferito di trovarsi in compagnia di quest’ultimo, il quale, pochi minuti prima, aveva provocato un incidente. Sempre il finto avvocato, inoltre, ha poi aggiunto che, per evitare il carcere al nipote, la donna avrebbe dovuto versare circa 1000 euro. Non contento, il truffatore ha rincarato la dose proponendo alla malcapitata di parlare con il nipote: quest’ultimo era andato via da casa della donna solo qualche minuto prima per salutarla in occasione delle festività natalizie.

L’anziana, allertata in precedenza dai parenti riguardo le possibili truffe degli ultimi tempi e avendo lasciato il nipote qualche minuto prima, ha riagganciato senza cadere nel tranello.