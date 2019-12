Provano a truffare un'anziana a Salerno: dipendente delle Poste chiama i carabinieri

Una dipendente delle Poste sventa una truffa ai danni di un’anziana a Salerno. L’episodio si è verificato pochi giorni fa nella filialre di via Capaccio, nel rione Calcedonia, dove un’anziana del quartiere si è presentata chiedendo di poter prelevare 2 mila euro.

Il caso

La donna, alquanto agitata, è apparsa subito strana. Ha scavalcato la fila chiedendo di ottenere in fretta i suoi soldi. Il suo comportamento ha insospettito una dipendente dell’ufficio postale, alla quale la donna ha chiesto con insistenza i duemila euro che avrebbe dovuto consegnare ad un amico del figlio per aiutarlo. Al terzo rifiuti l’anziana ha dovuto desistere, è uscita in strada in preda all’ansia e, a quel punto, la dipendente ha deciso di seguirla, per capire cosa stesse accadendo. L’anziana si è fermata al vicino supermercato come se ad attenderla ci fosse qualcuno. A quel punto la donna ha avvisato il direttore della filiale che, a sua volta, ha telefonato ai carabinieri. I due uomini, però, si sono dati alla fuga. Le indagini sono tuttora in corso per risalire all'identità dei truffatori.