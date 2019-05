Acqua e benzina "colorate", spacciate per gasolio: nei guai 2 truffatori a Tramonti

Tentata truffa ai danni di anziani e commercianti, in Costiera. I carabinieri, infatti, hanno rintracciato due uomini a bordo di un'auto, a Tramonti, che avevano tentato di vendere illecitamente del gasolio ad un esercente.

La scoperta

I due sono stati trovati in possesso di 270 litri di falso gasolio: nell'auto, è stato scovato, infatti, del colorante giallo ossido ed altri liquidi chimici per far sì che acqua e benzina assumero l'aspetto del gasolio da smerciare ai malcapitati di turno. I due, dunque, grazie alle segnalazioni delle vittime, sono finiti nei guai.