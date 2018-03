"Mi paghi i danni per l'incidente", ma la battipagliese lo denuncia: 48enne nei guai

Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia in azione, nell’ambito dell’attività investigativa scaturita dalla denuncia per un tentativo di truffa, sporta da una donna residente del posto. E' finito nei guai, infatti, l’autore del reato, messo in atto simulando un sinistro stradale con conseguenti danni alla carrozzeria. La vittima, nel mese di agosto dello scorso anno, mentre transitava in via Belvedere a Battipaglia a bordo della sua auto, aveva notato la vettura che la precedeva avanzando lentamente, per fermarsi poco dopo sul lato destro della carreggiata.

Il fatto

La donna, subito dopo aver sorpassato l’auto, aveva avvertito un rumore strano provenire dal lato destro della sua vettura: immediatamente, il conducente del veicolo parcheggiato a bordo strada, ha iniziato a lampeggiare invitandola a fermarsi. La vittima, giunta a casa, appena parcheggiata l’auto nel piazzale antistante alla sua abitazione, è stata avvicinata da un uomo che con modi decisi ed arroganti l'accusava di aver urtato il suo veicolo provocando danni alla carrozzeria. La donna, dopo aver verificato che non erano presenti danni di alcun genere su entrambe le vetture, ha fatto presente all’uomo tale evidenza, invitandolo ad andare via, al che il soggetto ha cominciato ad inveire contro la malcapitata, chiedendole una somma di denaro quale saldo del danno subito. Quest’ultima, poiché la situazione stava degenerando ed in considerazione dell’insistenza dell’uomo nella richiesta di denaro, ha reagito dicendogli che avrebbe chiamato le forze dell’ordine e suo marito. A questo punto, l’uomo senza aggiungere altro, è risalito a bordo della sua auto e si è allontanato a forte velocità, in direzione di Salerno.

L'identificazione

L’attenta e scrupolosa attività d’indagine condotta con una capillare analisi ed incrocio d’informazioni rilevate dalla banca dati del Ministero dell’interno, ha reso possibile l’individuazione dell’autore del tentativo di truffa, identificato dai poliziotti per M.M. 48enne nato a Napoli e residente a Bologna, il quale risulta già segnalato numerose volte all’Autorità Giudiziaria per fatti analoghi consumati su tutto il territorio nazionale. M.M. è stato pertanto denunciato per tentata truffa.