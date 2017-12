Teggiano, "Suo nipote ha avuto un incidente: ci dia i soldi": l'anziana non abbocca

Nuovo tentativo di truffa nel Vallo di Diano, precisamente a Teggiano. Una anziana è stata contattata telefonicamente da un finto avvocato che la ha avvisata dell’incidente di un nipote, rientrato in paese per le festività natalizie: le ha quindi chiesto 4.500 euro per risolvere la situazione.

Tentativo fallito

La donna, non vedente, non ha creduto al tranello ed è riuscita a contattatre un familiare per accertarsi di quanto raccontato dal presunto avvocato. Così, si è accorta della tentata truffa: l'accaduto è stato segnalato ai carabinieri.