"Passa un corriere, dagli l'orologio e i soldi": tentata truffa ad un'anziana a Sala Consilina

Un nuovo tentativo di truffa del “pacco” è stato messo in scena nei confronti di un’anziana della provincia di Salerno.

Il caso

L’episodio - riporta Infocilento - si è verificato nel pomeriggio a Sala Consilina, dove una pensionata di 86 anni ha ricevuto una chiamata sul telefono di casa e dall’altra parte una voce maschile le ha detto di essere il nipote che vive in Sicilia e che sarebbe passato un corriere incaricato da lui di consegnare un orologio, previo pagamento della somma di 700 euro. Fortunatamente la donna non si è fidata ed ha subito telefonato al nipote, che realmente vive nell’isola, scoprendo che non era stato lui a fare la telefonata.