Ladri allo sbaraglio a Teggiano: falliti 2 furti su 3 in una sola notte, si indaga

Ladri allo sbaraglio a Teggiano: come riporta Ondanews, nella notte nella frazione di Prato Perillo, ignoti si sono introdotti in tre abitazioni nei pressi della provinciale Teggiano – Polla.

I furti

Nella prima casa i malviventi sono entrati dalla finestra, rompendo il vetro, ma senza riuscire a rubare nulla. Così, hanno fatto irruzione nell'abitazione sita accanto, rompendo la zanzariera di una finestra: a coglierli di sorpresa, il proprietario della casa. I ladri, dunque, sono fuggiti recandosi in una terza casa dove hanno portato via alcune catenine d'oro per poi fuggire a bordo di una Station Wagon. Indagano, dunque, i carabinieri per risalire all'identità della banda.