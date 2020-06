Tentato furto in un'azienda rifiuti a Salerno: ladri in fuga lungo il fiume

Tentato furto, intorno alle 3.30 della scorsa notte, in un’azienda di trattamento rifiuti situata in via Scavata Case Rosse, al confine tra i comuni di Salerno e Pontecagnano Faiano. Ignoti hanno cercato di rubare attrezzi specifici utilizzati per la divisione e il trattamento della spazzatura.

L’inseguimento

Il vigile dell'Ivri addetto al controllo di vigilanza, allertato dall'abbaiare dei cani, ha chiesto il supporto di altre pattuglie che, in poco tempo, hanno iniziato ad inseguire a piedi gli intrusi. Nel frattempo, sono giunte sul posto anche tre volanti del 113, ma i malviventi sono riusciti a fuggire lungo il fiume Picentino approfittando del buio e della fitta vegetazione. Tutta la merce rubata è stata recuperata e consegnata al legittimo proprietario. Le indagini sono tuttora in corso per trovare elementi utili che consentano di rintracciare i ladri.