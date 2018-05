Tentato colpo a Baronissi: fanno esplodere il bancomat, si indaga

Tentato colpo, nella notte appena trascorsa, presso il bancomat Bcc Monte Pruno di Baronissi. Ignoti hanno fatto esplodere con un ordigno l'apparecchio, per svaligiarlo: il forte boato ha svegliato i residenti della zona. Nessun bottino però: qualcosa non deve essere andato secondo i piani dei malviventi.

Parla il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante

Il tentato colpo (nessun bottino) di questa notte al bancomat Bcc all’ingresso del palazzo di città è atto grave e preoccupante anche per la dinamica avvenuta attraverso lo scoppio di un ordigno. Le forze dell’ordine e la polizia scientifica sono al lavoro, visionando anche le telecamere di videosorveglianza,per ricostruire i fatti e dare un nome ai componenti della banda. Lo Stato, la Prefettura, le Forze dell’ordine hanno il compito e il dovere di garantire l’ordine pubblico e la sicurezza e lo facciano. Chiederò la convocazione di un comitato di ordine e sicurezza pubblica in Prefettura; uniformi insufficienti per un territorio così importante. Lo diciamo da tempo ma restiamo purtroppo inascoltati.

L’episodio si sarebbe verificato intorno alle ore 3:30. Indagano, dunque, i carabinieri per risalire all'identità dei responsabili. Come sempre, saranno preziose le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Accertamenti in corso.

Gallery