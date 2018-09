Altavilla, tentano di far salire una bimba in auto: indagini in corso

Tensione ad Altavilla, ieri. Come riporta Voce di Strada, degli sconosciuti in auto avrebbero tentato di far salire a bordo una bambina. Il fatto, stando a quanto si è appreso, sarebbe avvenuto nella contrada di Cerrelli.

Il fatto

L’allarme è stato lanciato sui social. “Una bimba che conosco – ha scritto S.P. – è stata avvicinata ed esortata a salire su un’auto da parte di sconosciuti. Per fortuna non è successo nulla, ma occhi aperti per grandi e piccini”. Accertamenti in corso.