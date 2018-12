Sorpresi a rubare nella sede dell'Acse: arrestati a Scafati

Sono stati sorpresi a rubare e sono stati arrestati: nella scorsa nottata, i carabinieri di Scafati hanno messo in manette due cittadini marocchini, di 33 e 26 anni e già noti alle Forze di Polizia, per furto aggravato. I militari, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territori, hanno sorpreso i due mentre stavano rubando materiale ferroso ed utensili vari dall’interno della sede dell’azienda municipalizzata ACSE.

L'arresto

Vistisi scoperti, i due uomini hanno tentato di dileguarsi a piedi, ma il loro tentativo di fuga è stato stroncato dagli uomini dell’Arma che, all’esito di un breve, ma movimentato inseguimento, li hanno bloccati e tratti in arresto recuperando tutta la refurtiva che è stata così restituita. I due presunti ladri, su disposizione della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Salerno e a loro carico, poiché risultati irregolarmente presenti sul territorio nazionale, sono state avviate le procedure amministrative finalizzate all’emissione di un provvedimento di espulsione.