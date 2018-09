Tentato furto alla Banca della Campania di Campigliano: 5 arresti

Tentato furto, alle 4.30 di questa mattina, alla filiale della Banca della Campania di Campigliano (frazione di San Cipriano Picentino). Tre malviventi hanno provato a rubare i soldi dal locale istituto di credito, situato in via Aurelio Fierro, ma il colpo non è stato portato a termine. Immediato l'intervento della Polizia Stradale di Fuorigrotta, che da tempo era sulle loro tracce.

L'operazione

Tre di loro sono entrati all’interno dell’area Self del bancomat della filiale avviando le operazioni di scasso con arnesi e fiamma ossidrica. Soltanto che i polizotti, in appostamento nella zona, sono intervenuti bloccando i tre malviventi anche con l’aiuto del servizio di vigilanza “Guardian”, giunta sul posto appena ricevuto l’allarme e una pattuglia della Polizia Stradale di Salerno. Altri due complici, invece, sono stati arrestati a bordo di un’altra vettura, che probabilmente avrebbe fatto da staffetta, a Cava de’ Tirreni.

Gallery