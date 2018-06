Tentano di truffare due anziani a Salerno: arrestati due pregiudicati a Napoli

Nella tarda serata di ieri, a Napoli, i carabinieri di Salerno hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa per tentata truffa aggravata in concorso dal Gip presso il Tribunale di Salerno nei confronti di G.F, 38 anni, il quale è stato condotto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione; e di D.E, 22 anni, detenuto per altra causa e destinatario dell’obbligo di dimora nel comune di residenza e di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Si tratta di due pregiudicati residenti nel capoluogo di regione.

Il fatto

Lo scorso 28 febbraio avevano contattato telefonicamente un 82enne e un 94enne, entrambi residenti a Salerno, simulando, con artifizi e raggiri, di essere parenti delle due ignare vittime, a cui avevano richiesto di ritirare un pacco che gli sarebbe stato recapitato presso le loro abitazioni da un corriere, dietro il pagamento di 1.500 e di 2.500 euro. I malviventi, rintracciati nella stessa giornata in via Pietro del Pezzo a bordo di un’automobile, prima della truffa erano stati sottoposti ad una perquisizione personale e veicolare dai carabinieri, che avevano rinvenuto e sequestrato il telefono cellulare utilizzato e i pacchi destinati ai due anziani, contenenti oggetti privi di valore. Indagini mirate della Procura della Repubblica di Salerno, che ha istituito un apposito pool di magistrati, hanno già consentito negli ultimi mesi di sottoporre a ordinanza di custodia cautelare altre15 persone, tutte responsabili dei reati di estorsione o truffa in danno di anziani messi in atto nel territorio provinciale.