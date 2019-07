Scafati, tentato furto in una casa: fermate due ladre straniere

Tentato furto, questa mattina, in via Martiri d’Ungheria a Scafati. Due donne di nazionalità romena si sono introdotte all’interno di una palazzina per cercare di entrare in un appartamento con l'obiettivo di svaligiarlo. Ma gli altri condomini, insospettitisi per la loro presenza, hanno telefonato subito ai carabinieri.

L'intervento

E, così, in pochi minuti, sono state arrestate e condotte in caserma per essere identificate. Alla scena hanno assistito diversi passanti e anche i clienti di un noto bar della zona. Anche a Scafati, come in altre città della provincia di Salerno, da tempo sono in aumentato i furti nelle abitazioni.