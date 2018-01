Forza la portiera di un'auto e prova a trafugarla: arrestato un giovane a Pontecagnano

Ha tentato di rubare ciò che si trovava in una vettura a Pontecagnano, un uomo di 34 anni. La polizia municipale ha sorpreso il giovane in via Aldo Moro mentre, dopo aver forzato una portiera, stava per trafugarla.

L'arresto

Vistosi scoperto, il ladro ha tentato la fuga: bloccato, il 34enne è finito agli arresti domiciliari.