Tentano di rubare un'auto in via Caterina: un arresto in via Nizza, caccia al complice

E' stato beccato in flagranza e arrestato, un giovane salernitano, nella notte appena trascorsa. La Sezione Volanti della Polizia ha messo in manette il 26enne, L.A. le sue iniziali, già noto alle forze dell'ordine, sorpreso a rubare un’auto parcheggiata in una strada del centro cittadino di Salerno.

Il tentato furto

Il personale delle Volanti, nel transitare in Piazza Montpellier, imboccando via Eugenio Caterina, ha notato due persone, all’interno dell’abitacolo di una vettura parcheggiata in strada, che stavano armeggiando sul blocco accensione col chiaro intento di impossessarsene. I due malviventi, al sopraggiungere della Volante, sono scappati a piedi separandosi alla fine di via Eugenio Caterina: uno dei due ladri, inseguito dai poliziotti, è stato definitivamente fermato e tratto in arresto in via Nizza. L’uomo, un ventiseienne salernitano, già gravato da precedenti penali contro il patrimonio, è stato perquisito e trovato in possesso di arnesi utilizzati per forzare prima la portiera della vettura e poi il blocco accensione.

L'arresto

Il giovane è stato trattenuto in stato di arresto, per tentato furto aggravato, presso le camere di sicurezza della Questura per essere giudicato oggi con rito direttissimo. L’auto è stata riconsegnata alla legittima proprietaria che ha sporto denuncia per il tentativo di furto e per il danneggiamento riportato dalla vettura. E' caccia al complice.