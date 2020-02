Tentato furto in un bar di Giffoni: ladri costretti alla fuga

Tentato furto, nella notte tra lunedì e martedì, all’interno di un bar situato nella frazione Santa Maria a Vico di Giffoni Valle Piana. Ignoti hanno sfondato la porta d’ingresso ed hanno cercato di scassinare le slot machine per rubare le monetine contenute al loro interno.

La fuga

Soltanto che l’allarme dell’attività commerciale ha iniziato improvvisamente a suonare costringendoli alla fuga. Il titolare ha subito sporto denuncia ai carabinieri. Le indagini sono tuttora in corso. In queste ore gli inquirenti stanno visionando le immagini registrate dalle telecamere per riuscire a trovare elementi utili che consentano di risalire all’identità dei banditi.