Ladri nella notte a Polla, tentato furto in un bar: danni al vetro e alla saracinesca

Ladri in azione, nella notte, in un bar del centro storico di Polla. Ignoti, infatti, dopo aver scassinato la saracinesca e rotto i vetri della porta di ingresso, si sono introdotti nell'esercizio commerciale, per mettere a segno un furto. Ma, grazie al sistema di allarme, pare siano fuggiti a mani vuote.

Gli accertamenti

Indagano i carabinieri, dunque, per risalire all'identità dei malviventi che, ad ogni modo, hanno arrecato un danno economico ai titolari per via dello scasso.