Tentano di rubare gasolio e rame dalla base Loran: 3 arresti, nei guai anche un militare

Controlli serrati da parte dei carabinieri di Vallo della Lucania: ieri mattina, tre uomini a volto coperto si sono avvicinati ad una base Loran, sulla cima del Monte Stella, che viene utilizzata come base radar dall’Enav per il controllo del traffico aereo dei settori Est del Tirreno Centrale e del Tirreno meridionale.

La fuga

I tre, napoletani, C.C. e D.F di 36 anni e V.O., 30enne, erano intenzionati a rubare il gasolio contenuto nei serbatoi per alimentare la struttura ed il rame presente. Dopo aver forzato il cancello di ingresso e dopo aver disattivato alcuni sistemi di allarme, sono riusciti a prelevare oltre 10.000 litri di gasolio e circa 200 metri di cavi in rame. Ma non l'hanno passata liscia: i carabinieri di Sessa Cilento e dell’Aliquota Radiomobile hanno arrestato uno dei malfattori, recuperando i mezzi per il colpo e la refurtiva. Gli altri due, inizialmente, erano riusciti a fuggire: costanti le ricerche con l’ausilio dell’elicottero del 7° elinucleo di Pontecagnano.

L'arresto

Ieri pomeriggio, infine, sono stati beccati a bordo di un’auto: per D.F. e V.O la fuga è terminata nei pressi della frazione San Giovanni di Stella Cilento, mentre l’autista, militare dell’esercito, è stato denunciato per favoreggiamento. I tre uomini sono finiti presso la Casa Circondariale di Vallo della Lucania.