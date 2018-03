Furti sventati nel salernitano, ladri messi in fuga dai carabinieri di Battipaglia

Ladri in azione, nella notte, a Battipaglia. I carabinieri nell’ambito di uno specifico servizio disposto dal Comandante, il Maggiore Erich Fasolino, hanno sventato diversi tentativi di furti in abitazione o, comunque, nelle pertinenze di abitazioni private, riuscendo a recuperare materiale e mezzi rubati negli ultimi giorni ed utilizzati anche per compiere i colpi.

I fatti

Poco prima dell’1, in particolare, i militari, nel corso di un servizio perlustrativo in località Frosano di Olevano sul Tusciano, hanno scorto la presenza di due individui muoversi fra la fitta vegetazione. Questi, alla vista dell’auto di servizio, si sono immediatamente dileguati a piedi,

facendo perdere le loro tracce. Ripercorrendo la strada in cui erano stati notati giungere, i militari dell’Arma hanno trovato, nascosta fra alcuni alberi d’ulivo, un’Opel Corsa, risultata rubata a Matinella lo scorso 5 marzo. All’interno dell’auto, i carabinieri diretti dal Maggiore Fasolino hanno recuperato attrezzatura varia, fra cui due decespugliatori, una saldatrice, un trapano ed un aspirapolvere industriale, su cui

sono in corso accertamenti per risalire ai proprietari. Garantiti, anche per i prossimi giorni, ulteriori controlli.